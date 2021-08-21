В Call of Duty начали прятать название компании-разработчика из-за сексуального скандала

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В Call of Duty начали прятать название компании-разработчика из-за сексуального скандалаКогда Activision Blizzard оправится от этого, неясно
Для Activision Blizzard наступили непростые времена. В июле против компании подали иск с обвинением в том, что руководство поощряло сексуальные домогательства и дискриминацию женщин. После этого игроки начали бастовать против Activision Blizzard, её акции упали в цене, а урон для репутации оценить сложно. Видимо, во избежание ненужных ассоциаций анонс Call of Duty Vanguard обошёлся без упоминания издательства Activision.
Ранее в играх указывалась надпись «Activision представляет». Теперь вместо этого красуется «Call of Duty представляет». На финальных кадрах трейлера логотип Activision тоже отсутствует. Журналисты утверждают, что там было место под логотип, но его будто «вырезали».
Напомним, что компания также была вынуждена перенести релиз мобильной игры Diablo Immortal.