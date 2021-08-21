В Call of Duty начали прятать название компании-разработчика из-за сексуального скандала

Когда Activision Blizzard оправится от этого, неясно

Для Activision Blizzard наступили непростые времена. В июле против компании подали иск с обвинением в том, что руководство поощряло сексуальные домогательства и дискриминацию женщин. После этого игроки начали бастовать против Activision Blizzard, её акции упали в цене, а урон для репутации оценить сложно. Видимо, во избежание ненужных ассоциаций анонс Call of Duty Vanguard обошёлся без упоминания издательства Activision.