В центре Екатеринбурга найдены артефакты времен основания города

Сообщается, что раскопки проводили перед реконструкцией цирка на площади около 36 тыс квадратных метров. Для самих музейщиков это не стало неожиданностью – они ожидали найти признаки жизни прошлого.

По словам ученых, они нашли посуду и предметы быта, относящиеся к XVIII–XIX векам. Среди прочих их находок — старинные сосуды из керамики, гвозди, топор и фрагменты кирпичного здания и деревянного помоста.

“Фактически нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города. Участок возле Екатеринбургского цирка относится к числу земель, осваивавшихся с момента основания города”, – рассказал замдиректора МИЕ Игорь Пушкарев.