В центре Млечного Пути обнаружены «звезды-зомби»

В исследовании, проведенном под руководством Санеи Роуз из Северо-Западного университета, с помощью симуляторов изучалась судьба 1000 звезд вблизи Sgr A*. Исследователи обнаружили, что столкновения могут иметь два основных исхода в зависимости от расстояния звезд от черной дыры.

Высокоскоростные столкновения создают «звезды-зомби», отмечают ученые. Так, звезды, расположенные ближе к черной дыре, получают «скользящие удары». Эти столкновения срывают внешние слои звезд, оставляя после себя «разрушенные, маломассивные звезды». Интересно, что эти звезды могут казаться обманчиво молодыми, несмотря на свой возраст. Это происходит потому, что они, по сути, украли водородное топливо у своих соседей, что дает им временный прилив энергии. Однако за этот молодой фасад приходится расплачиваться — они гораздо быстрее сжигают свое топливо и раньше умирают.

Дальше от черной дыры звезды сталкиваются на более низких скоростях, но с достаточной силой, чтобы слиться. В результате таких слияний образуются массивные звезды, некоторые из которых в 10 раз превосходят по массе наше Солнце. Это, по сути, гигантские звезды, пирующие на своих соседях.

Интенсивные условия в галактическом центре не похожи на те, что существуют в нашей Солнечной системе. Изучая эти звездные столкновения, исследователи могут узнать, как формировался и развивался галактический центр.