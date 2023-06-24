В центре нашей Галактики произошла странная вспышка

Изучая световое эхо, представляющее собой отражение света от удаленных объектов, исследователи определили углы поляризации, соответствующие отражению рентгеновских лучей от Sgr A*.

Время вспышки совпадает с событием, которое, вероятно, произошло два столетия назад. Интенсивность вспышки указывает на то, что черная дыра могла излучать значительное количество энергии в течение короткого периода времени, в зависимости от количества поглощенного ею материала.

Хотя сейчас Sgr A* кажется «спящей», этот вывод позволяет предположить, что ее активность может меняться со временем в зависимости от наличия поблизости вещества, которое она может поглотить.