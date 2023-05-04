В Центре по контролю и профилактике заболеваний произошла вспышка COVID-19

На конференцию, проводившуюся в очной форме впервые с 2019 года, съехались около 2000 участников со всей территории США. По сообщениям, во время конференции у некоторых участников были обнаружены положительные результаты, поэтому руководители конференции отменили очное обучение, отправили всем сотрудникам по электронной почте актуальные рекомендации CDC и предложили продлить пребывание в гостинице заболевших участников, которым необходимо было изолироваться.

Пресс-секретарь CDC Кристен Нордлунд заявила, что конференция проводилась в соответствии с действующими рекомендациями CDC, и «многие участники конференции предпочли надеть маски». Однако некоторые участники не носили масок, не соблюдали социальную дистанцию и не принимали других мер предосторожности для предотвращения передачи COVID-19 во время мероприятия. В итоге заразилось как минимум 35 человек.