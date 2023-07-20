В Центробанке оценили массовое внедрение цифрового рубля в ближайшие годы

19 июля сенаторы Совета Федерации одобрили закон о цифровом рубле. Этот закон определяет правовой статус цифровой валюты и регулирует операции с ней. В нем также рассматриваются взаимоотношения между оператором платформы цифрового рубля — Банка России, финансовых посредников и его пользователей.

Теперь Набиуллина подтвердила, что первоначальное тестирование цифрового рубля начнется с базовых операций, а в течение следующего года он будет расширен за счет других операций, включая платежи в одно касание и переводы между юридическими лицами. Цель - обеспечить бесперебойную работу всех операций, прежде чем принимать решение о дальнейшем масштабировании цифрового рубля, которое может произойти в 2025 году.

Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года. Правила проведения операций на платформе цифрового рубля, а также тарифы и сроки будут утверждаться советом директоров регулятора.