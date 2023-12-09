В часах Pixel Watch появился мгновенный вызов экстренных служб

Теперь пользователи могут инициировать экстренный обмен сообщениями или «проверку безопасности» простым движением с циферблата часов благодаря заметным красным и желтым кнопкам в форме таблеток. Больше не нужно перемещаться по спискам приложений - безопасность находится всего в «одном касании». Альтернативный вариант позволяет разместить ярлык на циферблате часов для еще более быстрого доступа.

А пока Google улучшает функции безопасности своих часов, Apple подает в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) очередной патент, связанный с «умными» часами Apple Watch. Судя по патенту, компания хочет реализовать в часах отдельный фонарик.