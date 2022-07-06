В Челябинском метеорите нашли необычные кристаллы углерода

Падение Челябинского метеорита сопровождалось его значительным разрушением, в результате которого на поверхность Земли выпало большое количество осколков. Его дезинтеграция также сопровождалась образованием газопылевого шлейфа и последующим оседанием пылевой составляющей.

Гутфляйш и его коллеги исследовали кристаллы с помощью сканирующей электронной микроскопии и обнаружили, что они имеют разнообразные необычные формы: замкнутые, квазисферические оболочки и шестиугольные стержни.

Дальнейший анализ с помощью рамановской спектроскопии и рентгеновской кристаллографии показал, что кристаллы углерода на самом деле являются экзотическими формами графита. Скорее всего, эти структуры были сформированы путем многократного добавления графеновых слоев к закрытым углеродным ядрам. Исследователи изучили этот процесс с помощью молекулярно-динамического моделирования роста ряда таких структур.