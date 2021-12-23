В челюсти человека обнаружили новый слой

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В челюсти человека обнаружили новый слойТакие открытия редки
Швейцарские учёные обнаружили третий, ранее неизвестный слой в жевательной мышце челюсти человека. Теперь придётся переписывать учебники анатомии.
Ранее считалось, что эта мышца состоит из двух слоёв: поверхностного и глубокого. Учёные обнаружили третий слой, когда изучали более двух десятков человеческих голов. 12 из них были заспиртованы ранее. В итоге исследователи увидели, что один глубокий участок жевательной мышцы чётко отличается от двух других слоев с точки зрения его функций.
Третий слой мышца назвали «короноидным» (Musculus masseter pars coronidea). Выяснилось, что он участвует в поддержании стабильности челюсти и может быть единственным, кто отвечает за подтягивание её нижней части к уху. Этот слой проходит от задней части скулы до переднего мышечного отростка нижней челюсти.
Источник: Sciencealert