В челюсти человека обнаружили новый слой

Ранее считалось, что эта мышца состоит из двух слоёв: поверхностного и глубокого. Учёные обнаружили третий слой, когда изучали более двух десятков человеческих голов. 12 из них были заспиртованы ранее. В итоге исследователи увидели, что один глубокий участок жевательной мышцы чётко отличается от двух других слоев с точки зрения его функций.