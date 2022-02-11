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В чем главная особенность пандемии COVID-19

И как ее победить
Раньше, для победы над пандемией людям хватало тотальной вакцинации, однако с коронавирусом дела обстоят иначе. Об этом рассказал руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
В чем главная особенность пандемии COVID-19

Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет

Александр Бутенко
Вирусолог

Бутенко прогнозирует, что новые штаммы COVID-19 обязательно появятся, что позволит выработать людям коллективный иммунитет, который в сочетании с вакциной обеспечит невосприимчивость к доминирующим вариантам инфекции.

По словам вирусолога, ранее мир не встречался с вирусом, похожим на ковид.

Источник: URA.news
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