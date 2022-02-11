В чем главная особенность пандемии COVID-19

Бутенко прогнозирует, что новые штаммы COVID-19 обязательно появятся, что позволит выработать людям коллективный иммунитет, который в сочетании с вакциной обеспечит невосприимчивость к доминирующим вариантам инфекции.

По словам вирусолога, ранее мир не встречался с вирусом, похожим на ковид.