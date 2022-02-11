В чем главная особенность пандемии COVID-19

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В чем главная особенность пандемии COVID-19И как ее победить
Раньше, для победы над пандемией людям хватало тотальной вакцинации, однако с коронавирусом дела обстоят иначе. Об этом рассказал руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии им. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.
Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет
Александр Бутенко
Вирусолог
Бутенко прогнозирует, что новые штаммы COVID-19 обязательно появятся, что позволит выработать людям коллективный иммунитет, который в сочетании с вакциной обеспечит невосприимчивость к доминирующим вариантам инфекции.
По словам вирусолога, ранее мир не встречался с вирусом, похожим на ковид.
Источник: URA.news