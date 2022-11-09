Наука и технологии
13:48, 09 ноября 2022
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В чем особенность новейшей беспилотной подводной лодки REMUS 620

А похвастаться ему есть чем

Компания HII недавно представила беспилотный подводный аппарат среднего класса REMUS 620, который представляет собой автономную роботизированную подводную лодку, сочетающую в себе искусственный интеллект и дальность хода 275 морских миль (509 км).

В чем особенность новейшей беспилотной подводной лодки REMUS 620

Созданный на базе REMUS 300 UUV компании HII, REMUS 620 среднего класса предназначен для поддержки текущих и прогнозируемых операций ВМС США и сил специального назначения благодаря улучшенной системе батарей со сроком службы 110 часов. Это не только увеличивает время работы REMUS 620, но и обеспечивает достаточный радиус действия для переправки к местам проведения операций и обратно. Потенциальные задачи включают противоминную борьбу, гидрографические исследования, разведывательные операции, наблюдение и радиоэлектронную борьбу.

REMUS 620 имеет модульную открытую архитектуру и включает в себя пакет автономности Odyssey от HII, который обеспечивает беспилотнику искусственный интеллект, автономный мониторинг состояния, а также способность сотрудничать с другими роботизированными транспортными средствами.

По данным HII, REMUS 620 может запускаться с подводных лодок, небольших катеров с экипажем или без экипажа, амфибийных судов, надводных военных кораблей и вертолетов. Он также может развертывать роботизированные аппараты и полезную нагрузку под водой.

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