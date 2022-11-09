В чем особенность новейшей беспилотной подводной лодки REMUS 620

В чем особенность новейшей беспилотной подводной лодки REMUS 620А похвастаться ему есть чем
Компания HII недавно представила беспилотный подводный аппарат среднего класса REMUS 620, который представляет собой автономную роботизированную подводную лодку, сочетающую в себе искусственный интеллект и дальность хода 275 морских миль (509 км).
Созданный на базе REMUS 300 UUV компании HII, REMUS 620 среднего класса предназначен для поддержки текущих и прогнозируемых операций ВМС США и сил специального назначения благодаря улучшенной системе батарей со сроком службы 110 часов. Это не только увеличивает время работы REMUS 620, но и обеспечивает достаточный радиус действия для переправки к местам проведения операций и обратно. Потенциальные задачи включают противоминную борьбу, гидрографические исследования, разведывательные операции, наблюдение и радиоэлектронную борьбу.
REMUS 620 имеет модульную открытую архитектуру и включает в себя пакет автономности Odyssey от HII, который обеспечивает беспилотнику искусственный интеллект, автономный мониторинг состояния, а также способность сотрудничать с другими роботизированными транспортными средствами.
По данным HII, REMUS 620 может запускаться с подводных лодок, небольших катеров с экипажем или без экипажа, амфибийных судов, надводных военных кораблей и вертолетов. Он также может развертывать роботизированные аппараты и полезную нагрузку под водой.