В чем особенность нового мобильного процессора Samsung Exynos W930

Двухъядерный чипсет по-прежнему использует ядра Cortex-A55, но теперь его тактовая частота составляет 1,4 ГГц по сравнению с 1,18 ГГц у предшественника. Графический процессор остался прежним - Mali-G68 MP2, а поддержка дисплеев осталась на уровне qHD (960x540). Samsung также подчеркивает использование «новейших технологий упаковки» для создания более компактной печатной платы, что позволяет использовать в новом поколении часов более емкие аккумуляторы без увеличения размеров самих часов.

Кроме того, W930 предназначен для снижения энергопотребления при работе с Bluetooth, что позволяет увеличить время автономной работы. Это обновление обещает повысить производительность и эффективность работы смарт-часов Samsung.