Наука и технологии
12:13, 05 ноября 2022
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В чем проблема с поставками ракет Javelin Украине

Чипы, все дело в чипах

По словам Джо Байдена, Президента США, Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками на Украину ракет для противотанковых комплексов Javelin. И даже назвал их причину.

В чем проблема с поставками ракет Javelin Украине

Нынешний Президент СШа заявил, что посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где в том числе производят ракеты для противотанковых комплексов.

“Угадайте что? ... У них не было компьютерных чипов”, — ответил Байден. Глава государства рассказал, что ранее Штаты столкнулись с определенными проблемами в поставках Javelin, а причина была в нехватке чипов.

При этом наращивание производства полупроводников Байден назвал “вопросом безопасности США”. “Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем”.

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