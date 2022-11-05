В чем проблема с поставками ракет Javelin Украине

Нынешний Президент СШа заявил, что посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где в том числе производят ракеты для противотанковых комплексов.

“Угадайте что? ... У них не было компьютерных чипов”, — ответил Байден. Глава государства рассказал, что ранее Штаты столкнулись с определенными проблемами в поставках Javelin, а причина была в нехватке чипов.

При этом наращивание производства полупроводников Байден назвал “вопросом безопасности США”. “Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем”.