В чем разгадка одного из самых смертоносных массовых вымираний на Земле

Девонский период закончился примерно в то же время, когда начали накапливаться отложения Баккена, что позволило слоям богатого органикой сланца "записать" условия окружающей среды, которые там были. Поскольку в это время континенты Земли были затоплены, различные отложения, включая черный сланец, постепенно накапливались во внутренних морях, которые образовались в геологических впадинах.

После анализа образцов ученые расшифровали четкие слои отложений, представляющие три ключевых биотических кризиса, известных как события Annulata, Dasberg и Hangenberg, причем последний кризис связан с одним из величайших массовых вымираний в истории Земли почти 350 млн лет назад.

Повышение уровня моря могло привести к затоплению переходной области между океанической и континентальной корой. В этих условиях высокий уровень питательных веществ, таких как фосфор и азот, мог спровоцировать цветение водорослей, которые создают зоны низкого содержания кислорода в больших водоемах. Эти зоны, в свою очередь, привели бы к увеличению токсичного сероводорода как раз там, где обитало большинство морских животных. В таких условиях животные в океанах и на суше вокруг береговой линии погибли бы во время событий позднего девона.