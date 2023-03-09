В чем разгадка одного из самых смертоносных массовых вымираний на Земле

В чем разгадка одного из самых смертоносных массовых вымираний на ЗемлеИ при чем тут нефть
Сланцевая формация Баккен на протяжении 70 лет поставляет миллиарды баррелей нефти и природного газа в Северную Америку. Новое открытие показывает, что эти породы также открывают уникальное окно в сложную историю Земли и одного из самых смертоносных вымираний в частности.
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Девонский период закончился примерно в то же время, когда начали накапливаться отложения Баккена, что позволило слоям богатого органикой сланца "записать" условия окружающей среды, которые там были. Поскольку в это время континенты Земли были затоплены, различные отложения, включая черный сланец, постепенно накапливались во внутренних морях, которые образовались в геологических впадинах.
После анализа образцов ученые расшифровали четкие слои отложений, представляющие три ключевых биотических кризиса, известных как события Annulata, Dasberg и Hangenberg, причем последний кризис связан с одним из величайших массовых вымираний в истории Земли почти 350 млн лет назад.
Повышение уровня моря могло привести к затоплению переходной области между океанической и континентальной корой. В этих условиях высокий уровень питательных веществ, таких как фосфор и азот, мог спровоцировать цветение водорослей, которые создают зоны низкого содержания кислорода в больших водоемах. Эти зоны, в свою очередь, привели бы к увеличению токсичного сероводорода как раз там, где обитало большинство морских животных. В таких условиях животные в океанах и на суше вокруг береговой линии погибли бы во время событий позднего девона.