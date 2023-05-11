В чем секрет американской подлодки «Вирджиния» и как долго она будет на вооружении

Ключевым усовершенствованием новой подводной лодки Virginia является модуль полезной нагрузки Virginia Payload Module (VPM), который позволит ей нести в три раза больше крылатых ракет Tomahawk по сравнению со своими предшественниками. Это означает, что вместо нынешнего арсенала из 12 ракет «Томагавк», Virginia Block V сможет нести значительно большее их количество. Кроме того, VPM может быть адаптирован для использования современных боеприпасов, что еще больше расширит его возможности.

Предыдущие версии, Block III и Block IV, были оснащены двумя пусковыми установками револьверного типа. Наряду с ракетами «Томагавк», подводные лодки Virginia несут также торпеды.