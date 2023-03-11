В чем сходство каменных орудий ранних людей и обезьян

До сих пор считалось, что остроконечные каменные орудия представляют собой начало преднамеренного изготовления каменных орудий, одну из определяющих и уникальных характеристик эволюции гоминин. Новое исследование ставит под сомнение давние представления о происхождении преднамеренного изготовления орудий в человеческом роду.

Работа основана на анализе каменных инструментов, используемых длиннохвостыми макаками в Таиланде. Они используют каменные орудия для раскалывания орехов в твердой скорлупе.

"Наше исследование показывает, что производство каменных орудий не является уникальным для человека и наших предков", - говорит ведущий автор исследования Томос Проффитт. "Тот факт, что эти макаки используют каменные орудия для обработки орехов, неудивителен, поскольку они также используют орудия для получения доступа к различным моллюскам. Интересно то, что при этом они случайно производят значительные археологические записи (создают инструменты, – прим. Ferra.ru), которые частично неотличимы от некоторых артефактов гоминин".