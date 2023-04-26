В чем танк «Армата» превосходит Abrams и Leopard

В чем танк «Армата» превосходит Abrams и LeopardА также британский Challenger
Танк Т-14 «Армата», военная машина российского производства, получил высокую оценку Героя России, генерал-майора Сергея Липового за превосходство конструкции по сравнению с западными танками. Это превосходство он объяснил в беседе с News.ru.
Т-14 имеет бронированную капсулу, в которой находится экипаж, что обеспечивает повышенную защиту от противотанкового оружия. В отличие от этого, экипажи американских танков Abrams, немецких Leopard и британских Challenger равномерно размещены внутри корпуса.
Необитаемая башня Т-14 также способствует повышению его живучести. Еще одним преимуществом Т-14 является его меньший вес, что улучшает его маневренность на поле боя.
Напомним, что первый прототип «Арматы» был представлен в 2015 году. Он обладает такими передовыми характеристиками, как беспилотная башня, пулемет с дистанционным управлением и радарная система.