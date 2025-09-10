В честь МГУ назвали новый вид моллюска

Новый моллюск относится к подотряду Aeolidacea, представители которого имеют характерные выросты — цераты. Эти структуры участвуют в пищеварении и служат защитой, так как содержат стрекательные клетки, заимствованные у добычи. Молекулярно-генетический анализ показал, что открытый вид принадлежит к семейству Paracoryphellidae, но по строению радулы он уникален и формирует отдельную ветвь на эволюционном дереве. Таким образом, учёные открыли не только новый вид, но и новый род.

Новый моллюск получил название Mgueolia almamater в честь Московского университета, который в 2025 году отмечает 270-летие. Его тело покрыто многочисленными цератами красного и лососевого оттенков. Этот вид является реликтом «эволюционной радиации» семейства Paracoryphellidae в Тихом океане.

Описание нового вида опубликовано в ведущем мировом журнале Zoological Journal of the Linnean Society.