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В чём преимущества и недостатки получения электричества от Солнца

Объясняет портал «Научная Россия»
Сейчас солнечную энергию активно используют в различных отраслях. Но этот способ имеет свои плюсы и минусы. Подробнее - в статье.
В чём преимущества и недостатки получения электричества от Солнца

Для получения электроэнергии от Солнца используются солнечные батареи. Они представляют собой особую конструкцию, подобную «пирогу», где каждый слой - определённые пластины. При этом на внешней стороне батареи находится закаленное стекло, которое выдерживает высокие температуры.

Из преимуществ солнечной энергии можно выделить следующие: общедоступность и неисчерпаемость, безопасность с точки зрения экологии (не образуются различные вредные газы), превосходство над энергией других источников. Есть у такого варианта и недостатки: например, зависимость от погоды, времени суток, времени года.

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Чаще всего солнечные батареи разделяют на монокристаллические и поликристаллические панели. Первый вариант становится максимально эффективным, если солнечные лучи направлены прямо на батареи. Второй вариант - наоборот, лучше работают такие батареи, если свет рассеян, а температура - высокая.

Сегодня же солнечные батареи используются в медицине, телекоммуникации, микроэлектронике, космической сфере.

Источник: Научная Россия
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