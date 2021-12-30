В чём преимущества и недостатки получения электричества от Солнца

В чём преимущества и недостатки получения электричества от СолнцаОбъясняет портал «Научная Россия»
Для получения электроэнергии от Солнца используются солнечные батареи. Они представляют собой особую конструкцию, подобную «пирогу», где каждый слой - определённые пластины. При этом на внешней стороне батареи находится закаленное стекло, которое выдерживает высокие температуры.
Из преимуществ солнечной энергии можно выделить следующие: общедоступность и неисчерпаемость, безопасность с точки зрения экологии (не образуются различные вредные газы), превосходство над энергией других источников. Есть у такого варианта и недостатки: например, зависимость от погоды, времени суток, времени года.
Чаще всего солнечные батареи разделяют на монокристаллические и поликристаллические панели. Первый вариант становится максимально эффективным, если солнечные лучи направлены прямо на батареи. Второй вариант - наоборот, лучше работают такие батареи, если свет рассеян, а температура - высокая.
Сегодня же солнечные батареи используются в медицине, телекоммуникации, микроэлектронике, космической сфере.