В чём разница между блендером и смузимейкером и что из них стоит покупать

Несколько лет назад на рынке стали появляться так называемые смузимейкеры. Производители и маркетологи начали уверять, что благодаря такому приспособлению можно сделать качественный смузи, а стоит устройство дешевле, чем блендер.

Но значительно на самом деле смузимейкер от блендера не отличается. В смузимейкере установлены те же самые элементы. Правда, пользоваться им действительно удобнее, чем блендером, так как он очень компактен. Тем не менее хороший смузи такой прибор всё равно не делает. Связано это с тем, что он просто не обладает достаточной для этого мощностью. Да и сам по себе смузимейкер делается из недорогих материалов, что тоже влияет на приготовленные напитки.