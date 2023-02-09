В чём разница между блендером и смузимейкером и что из них стоит покупать

В чём разница между блендером и смузимейкером и что из них стоит покупатьНе всё так просто, как может показаться
Несколько лет назад производители стали создавать так называемые смузимейкеры, которые стоят дешевле блендеров, но тоже помогают делать вкусные напитки. Однако, по словам пользователя портала iXBT.com, существенно смузимейкер от блендера на самом деле не отличается.
Фото: My Golden Pear
Несколько лет назад на рынке стали появляться так называемые смузимейкеры. Производители и маркетологи начали уверять, что благодаря такому приспособлению можно сделать качественный смузи, а стоит устройство дешевле, чем блендер.
Но значительно на самом деле смузимейкер от блендера не отличается. В смузимейкере установлены те же самые элементы. Правда, пользоваться им действительно удобнее, чем блендером, так как он очень компактен. Тем не менее хороший смузи такой прибор всё равно не делает. Связано это с тем, что он просто не обладает достаточной для этого мощностью. Да и сам по себе смузимейкер делается из недорогих материалов, что тоже влияет на приготовленные напитки.
iXBT.com
Помимо стационарных, на рынке предлагаются портативные смузимейкеры. Эти устройства ещё меньше и работают от встроенного аккумулятора. Однако они тоже не могут сделать полезный смузи. Связано это с очень низкой мощностью их двигателя. Нормально перемолоть портативный смузимейкер способен только водянистые овощи и фрукты.
Вывод
Смузимейкеры и правда отличаются от традиционных блендеров. Но скорее в худшую сторону, чем в лучшую. И приготовить при помощи них хороший смузи вам всё равно не удастся.