В чём разница между смешанной, виртуальной и дополненной реальностью

В чём разница между смешанной, виртуальной и дополненной реальностьюОбъясняет эксперт
По словам пользователя iXBT.com, виртуальная реальность схожа с компьютерной игрой. То есть это точно такой же мир, однако пользователь погружается в него благодаря специальному оборудованию: шлему виртуальной реальности. Человек в подобном мире может делать всё то же, что и в реальном: бегать, ходить, ездить на чём-нибудь и т.п.
Дополненная реальность, по мнению автора статьи, отличается от виртуальной тем, что человек не оказывается изолирован от реального мира, а видит его при помощи различных приборов. Например, через камеру смартфона, планшета или через очки. То есть как бы на реальный мир в итоге накладываются самые разные виртуальные объекты.
Наконец, смешанная реальность - это смесь дополненной и виртуальной реальности. Специалисты взяли в качестве основы реальный мир и поверх него поместили виртуальные объекты. Поэтому человек может в реальном времени взаимодействовать в таком случае с виртуальными объектами.
Если объяснять это всё на примере холодильника, то получится, что в виртуальной реальности он будет полностью ненастоящим (то есть вы можете переместиться при помощи шлема к нему, но физически вы останетесь на одном месте). Благодаря технологиям дополненной реальности вы при наведении планшета на настоящий холодильник сможете сразу увидеть его характеристики. Что касается смешанной реальности, то вы в ней при помощи опять же гарнитуры сможете взаимодействовать с реальным холодильником и с продуктами в нём: как-то их перемещать, добавлять и пр.