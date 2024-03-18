В чём разница между зайцами и кроликами

Кролики ведут оседлый образ жизни. Они постоянно расширяют и углубляют нору, где живут. Также они редко живут в одиночестве.

Кролики могут размножаться круглый год, а вынашивают потомство они всего месяц. Что касается зайцев, то они способны размножаться в течение полугода, а вынашивают потомство дольше, чем кролики, в 1,5 раза.

После рождения крольчата в отличие от зайчат совсем не приспособлены к жизни. Но одомашнить зайцев у людей так и не получилось. Кроликов же приручить довольно легко.