В чём современные смартфоны превосходят компьютеры: восемь пунктов

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В чём современные смартфоны превосходят компьютеры: восемь пунктовИх назвали на iXBT.com
Современные мобильные устройства предлагают большое количество возможностей. При этом некоторые задачи на них даже можно выполнить быстрее и проще, чем на настольном компьютере или ноутбуке. Подробнее об этом - в статье.
Сейчас производители смартфонов стараются улучшить характеристики устройств и сделать их универсальными гаджетами. Уже сейчас есть вещи, которые гораздо проще сделать на телефоне, чем на компьютере. О них - ниже.
- Соцсети. Пользоваться ими сегодня гораздо удобнее при помощи мобильного приложения. К тому же достать гаджет и открыть приложение намного быстрее, чем включить ноутбук и открыть браузер. А некоторые социальные сети адаптированы именно под смартфон: например, Instagram.
- Интернет-банкинг. Банковские приложения сейчас намного удобнее, чем сайты. Хотя бы потому, что какие-то вещи можно выполнить быстрее: к примеру, оплатить что-либо - при помощи сканирования QR-кода и ввода нужной суммы.
- Чтение. В целом с компьютера читать гораздо сложнее и утомительнее, чем со смартфона. Кроме того, в современных мобильных устройствах есть специальный режим чтения.
- Работа с картами. Мобильные приложения с картами позволяют узнать своё местоположение в любое время. Это крайне быстро по сравнению с тем, сколько нужно ждать, пока всё загрузится на ноутбуке.
- Погода. Можно на экран смартфона даже добавить виджет, чтобы всегда быть в курсе погоды. В приложении к тому же есть прогноз на несколько дней.
- Электронная почта. Проверять почту, отвечать на письма и т.п. становится гораздо удобнее именно при помощи приложения.
- Замена офисного компьютера. Например, дорогие смартфоны сегодня могут выдавать изображение через TypeC на HDMI телевизоров, мониторов, проекторов, а также на телевизоры, проекторы, принтеры с Wi-Fi. То есть презентацию можно сделать на телефоне и потом просто всё вывести на экран.
- Игры. Прежде всего, уже выпущено большое количество популярных игр именно для мобильных платформ: например, World of Tanks, Genshin Impact. Есть и стриминговые сервисы, из которых наиболее известный - GFN (GeForce Now).
Источник: iXBT.com