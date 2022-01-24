В чём современные смартфоны превосходят компьютеры: восемь пунктов

Их назвали на iXBT.com

Современные мобильные устройства предлагают большое количество возможностей. При этом некоторые задачи на них даже можно выполнить быстрее и проще, чем на настольном компьютере или ноутбуке. Подробнее об этом - в статье.