В «чёрный список» США попали ещё пять технологических компаний Китая

В список вошли Higon, связанные с ней Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology и Sugon, а также Цзяннаньский институт компьютерных технологий. Сообщается, что многие из этих компаний являются производителями вычислительных систем, входящих в TOP500 (рейтинг суперкомпьютеров).

Вашингтон обвинил IT-компании в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности Соединённых Штатов. Институт же и вовсе, по мнению правительства, «поддерживает военную модернизацию Китая». В итоге, всем организациям запретили покупать американское оборудование и программное обеспечение. Стоит отметить, что американский производитель микросхем AMD — важный партнёр некоторых компаний из списка. Он уже согласился соблюдать требования властей США.