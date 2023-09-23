В ЦКБ «Рубин» поделились методами борьбы с морскими дронами

В ЦКБ «Рубин» поделились методами борьбы с морскими дронамиНо не всеми
Для борьбы с морскими беспилотниками оптимальным является использование боновых заграждений, считает Андрей Баранов, заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин», чьи слова приводит РИА Новости. «Рубин» - основной российский разработчик атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
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Баранов пояснил, что морские подходы к базам, портам и подобным объектам инфраструктуры защищаются боновыми сетями. В подводной войне уже давно используются торпеды, напоминающие беспилотные аппараты, а системы противоторпедной обороны также известны и продолжают совершенствоваться с учетом новых угроз. Хотя технически возможны и другие меры противодействия, Баранов заявил, что в настоящее время эти варианты засекречены, что логично, учитывая их важность.
Будут ли они когда-то рассекречены – тоже секрет.