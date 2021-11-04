В дальней галактике учёные обнаружили воду

Недавние наблюдения учёных Атакамского Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива (ALMA) показали, что в объекте SPT0311-58, состоящем из двух галактик, есть вода. Но замечена она была лишь в одной из галактик, которая находится примерно в 12,88 миллиарда световых лет от Земли. Все результаты исследования описаны в публикации в издании The Astrophysical Journal.

Отмечается, что SPT0311-58 заметили учёные ALMA в 2017 году. Они предполагают, что эти две галактики, из которых состоит названный объект, способны сливаться и в будущем превратиться в массивные эллиптические галактики, похожие на те, что находятся в Местной вселенной.