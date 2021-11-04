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В дальней галактике учёные обнаружили воду

А также угарный газ
Учёные Атакамского большого миллиметрового/субмиллиметрового массива в самой массивной галактике в ранней Вселенной нашли молекулы воды и угарного газа. Подробнее об этом говорится в материале Phys.org.
В дальней галактике учёные обнаружили воду

Недавние наблюдения учёных Атакамского Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива (ALMA) показали, что в объекте SPT0311-58, состоящем из двух галактик, есть вода. Но замечена она была лишь в одной из галактик, которая находится примерно в 12,88 миллиарда световых лет от Земли. Все результаты исследования описаны в публикации в издании The Astrophysical Journal.

Отмечается, что SPT0311-58 заметили учёные ALMA в 2017 году. Они предполагают, что эти две галактики, из которых состоит названный объект, способны сливаться и в будущем превратиться в массивные эллиптические галактики, похожие на те, что находятся в Местной вселенной.

В дальней галактике учёные обнаружили воду

Что касается открытия этого года, то специалисты смогли обнаружить в большей из галактик молекула воды и угарного газа. Они считается самой массивной.

Эксперты планируют продолжить изучение SPT0311-58 и галактик ранней Вселенной. Ещё необходимо выяснить, сколько и газа и пыли там сейчас образовалось, благодаря которым в будущем будут сформированы другие звёзды и галактики.

Источник: Phys.org