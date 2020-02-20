В далёком космосе впервые нашли кислород

Несмотря на то, что кислород — третий по распространённости элемент во Вселенной, найти его за пределами Млечного Пути не удавалось. А в самой Галактике вне Солнечной системы его находили лишь дважды.

О первом в истории обнаружении молекулярного кислорода за пределами Млечного Пути сообщили учёные из Шанхайской астрономической обсерватории. Они получили данные с помощью 30-метрового радиотелескопа IRAM в Испании.

Как оказалось, в галактике Маркарян 231 содержание кислорода по сравнению с водородом было примерно в 100 раз выше, чем в туманности Ориона, где были ранее тоже найдены молекулы О2.

Дело в том, что в галактике Маркарян 231 есть активное ядро, которое может создавать непрерывные ударные воздействия, приводящие к выделению кислорода из воды.