В даркнете начали активно продавать справки о ВИЧ-инфекции для отсрочки от армии

Стоимость услуги составляет 70 000 рублей за сертификат на ВИЧ и 80 000 рублей за сертификат на гепатит В или С. Продавцы требуют необходимые документы и обещают, что сертификат будет готов в течение трех дней.

Это не первый случай, когда продавцы даркнета предлагают такие поддельные сертификаты. В 2022 году даркнет и Telegram-каналы также предлагали выдать поддельные сертификаты на ВИЧ или COVID-19, чтобы избежать частичной мобилизации в России.

Мы напоминаем, что получение поддельной справки является в России уголовным преступлением и влечет за собой серьезные правовые последствия, Ferra.ru не поддерживает деятельность нелегальных площадок. Более того, такая мошенническая деятельность подрывает целостность медицинской системы.