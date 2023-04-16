В даркнете начали активно продавать справки о ВИЧ-инфекции для отсрочки от армии

В даркнете начали активно продавать справки о ВИЧ-инфекции для отсрочки от армииВ прошлый раз такое было замечено осенью 2022 года
В магазинах даркнета вновь появились предложения о продаже поддельных сертификатов на ВИЧ и гепатит для лиц, желающих получить отсрочку от армейской службы. Корреспондент "Ленты.ру" обнаружил объявления продавцов, которые утверждают, что выдают эти сертификаты через клинику и обещают официально зарегистрировать покупателя как ВИЧ-инфицированного.
Фото: nikitabuida / Freepik
Стоимость услуги составляет 70 000 рублей за сертификат на ВИЧ и 80 000 рублей за сертификат на гепатит В или С. Продавцы требуют необходимые документы и обещают, что сертификат будет готов в течение трех дней.
Это не первый случай, когда продавцы даркнета предлагают такие поддельные сертификаты. В 2022 году даркнет и Telegram-каналы также предлагали выдать поддельные сертификаты на ВИЧ или COVID-19, чтобы избежать частичной мобилизации в России.
Мы напоминаем, что получение поддельной справки является в России уголовным преступлением и влечет за собой серьезные правовые последствия, Ferra.ru не поддерживает деятельность нелегальных площадок. Более того, такая мошенническая деятельность подрывает целостность медицинской системы.