В декабре SpaceX протестирует прямое подключение смартфонов к спутникам Starlink

Тестирование будет осуществляться посредствам 840 спутников Starlink, к которым в течение экспериментального периода будут подключены 2 тысячи тестовых смартфонов. Тестирование должно продлиться в течение 180 дней, и на этот период SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи (FCC) «специальные временные полномочия», начиная с 10 декабря.

При этом разрешения от FCC пока нет: в ведомстве ещё не уверены, стоит ли лицензировать эксперимент по реализации сотовой связи Starlink, потому что непонятно, насколько связь может быть качественной.

Если разрешение будет получено вовремя, с 10 декабря SpaceX совместно с мобильным оператором T-Mobile начнут тестировать подключение смартфонов к спутникам. Эксперимент охватит 13 районов США.

«В течение 180-дневного экспериментального периода SpaceX планирует эксплуатировать около 840 спутников с полезной нагрузкой для прямой сотовой связи. В любой момент времени 60 из 840 спутников будут обслуживать мобильные телефоны в Соединённых Штатах в соответствии с этим экспериментальным разрешением», — сказано в заявке SpaceX для получения лицензии от FCC.