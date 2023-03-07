В деньгах ли счастье? Учёные выяснили правильный ответ

Некоторые учёные говорят, что деньги важны только до определённого порога, а вот чрезмерное богатство счастья не приносит. Другие же считают, что чем больше денег, тем счастливее человек.

В новой работе авторы проанализировали данные предыдущих исследований. Анализ показал, что для большинства людей действительно существует линейная зависимость между количеством денег и удовлетворённостью жизнью. Но примерно для 20% деньги не являются столь важной частью жизнью. Их уровень счастья растёт до определённого порога — от 60 до 90 тысяч долларов ежегодного дохода. Затем на него перестают влиять деньги.