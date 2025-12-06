В Детройте установили трехметровую бронзовую статую Робокопа

Идея установки статуи зародилась ещё в 2010 году после упоминания мэра Детройта в твите о статуе Рокки в Филадельфии. Кампания по сбору средств через Kickstarter в 2012 году собрала более $67 000 от 2 700 участников по всему миру. Скульптор Джорджио Гикас завершил работу в 2017 году, но проект несколько лет оставался в подвешенном состоянии. Лишь около трёх лет назад владельцы компании Free Age согласились разместить статую на своей территории.

Один из первых поклонников, Джеймс Кэмпбелл, который пожертвовал $100 на оригинальный сбор Kickstarter, назвал её настоящим «бронзовым произведением искусства», пишут СМИ.