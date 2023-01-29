В домашнем аквариуме нашли ранее неизвестный биологический вид

Микроводоросли - это сверхмалые виды водорослей, невидимые человеческому глазу, но являющиеся жизненно важной частью экосистемы Земли и составляющие основу всех водных пищевых цепей. "Мы были очень удивлены, обнаружив новый вид микроводорослей в обычном домашнем аквариуме", - говорит Сачихиро Мацунага.

Водоросли были взяты из воды и выращены одна за другой. ДНК водорослей флуоресцентно окрашивали и микроскопически наблюдали, чтобы найти ту, у которой было меньше всего ДНК на клетку. Затем ученые секвенировали ДНК этой водоросли и сравнили ее с ДНК других водорослей. Результаты не совпали с ДНК ни одной из ранее известных водорослей, что указывает на то, что это новый вид. “Мы назвали его Medakamo hakoo”, – подытожил Мацунага.