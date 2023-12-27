В древней китайской гробнице нашли небесный календарь

На каждой табличке есть загадочные круговые перфорации, намекающие на возможный способ их скрепления. Хотя точное назначение этих деревянных вещей остается загадкой, эксперты предполагают, что они могли выделять определенные годы в древнем календаре, а не функционировать как обычный календарь.

По словам астронома Эда Круппа, это беспрецедентное открытие, назвавшего деревянные таблички «первым и единственным известным примером такого рода надписей на подобном предмете».

В гробнице, датируемой 193 годом до н. э. во времена династии Западная Хань, также было найдено более 600 культурных артефактов, позволяющих заглянуть в ушедшую эпоху. Эта необычная находка обещает переписать историю и углубить наше понимание древних китайских традиций, пишут исследователи.