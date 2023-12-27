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Наука и технологии
21:22, 27 декабря 2023
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В древней китайской гробнице нашли небесный календарь

Артефакты переписывают историю?

Китайские археологи наткнулись на удивительную находку в удивительно сохранившейся гробнице 2000-летней давности на юго-западе страны. В гробнице был обнаружен набор из 23 деревянных табличек, каждый из которых содержит китайские иероглифы, связанные с древним астрономическим календарем Тяньган Дичжи, что стало первым случаем обнаружения подобных артефактов в гробнице.

На каждой табличке есть загадочные круговые перфорации, намекающие на возможный способ их скрепления. Хотя точное назначение этих деревянных вещей остается загадкой, эксперты предполагают, что они могли выделять определенные годы в древнем календаре, а не функционировать как обычный календарь.

По словам астронома Эда Круппа, это беспрецедентное открытие, назвавшего деревянные таблички «первым и единственным известным примером такого рода надписей на подобном предмете».

В гробнице, датируемой 193 годом до н. э. во времена династии Западная Хань, также было найдено более 600 культурных артефактов, позволяющих заглянуть в ушедшую эпоху. Эта необычная находка обещает переписать историю и углубить наше понимание древних китайских традиций, пишут исследователи.

Источник:LiveScience
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Находка
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#исследование
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#Китай
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