В древнем китайском тексте нашли описание "пятицветного света". И это не радуга

Следующее самое раннее описание такого события содержится на ассирийских клинописных табличках, датированных 679-655 годами до нашей эры.

В этом тексте описывается появление "пятицветного света", видимого в северной части ночного неба в конце правления царя Чжао из династии Чжоу. Полярные сияния (авроры), как правило, видны только в полярных регионах, потому что частицы следуют за линиями магнитного поля Земли, которые расходятся от полюсов. Но мощные геомагнитные бури могут вызвать расширение авроральных овалов в более низкие широты, что часто сопровождается разноцветными огнями. По мнению авторов, в 10 веке до нашей эры северный магнитный полюс Земли находился примерно на 15 градусов ближе к центральному Китаю, чем сегодня, поэтому люди там вполне могли наблюдать подобные явления.

“Бамбуковые анналы" - это летопись древнего Китая, написанная на бамбуковых полосках, которая начинается с эпохи Желтого императора и длится до так называемого периода Воюющих государств (5 век - 221 год до н. э.).