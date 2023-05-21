В Дубае планируют построить искусственную Луну

Внутри отеля будут располагаться оздоровительный спа-центр, ночной клуб и 4 000 роскошных курортных апартаментов, включая 300 частных резиденций, которые можно будет приобрести.

В число аттракционов, посвященных лунной тематике, будут входить, например, зона с имитацией ходьбы по лунной поверхности.

Хотя предложение еще не получило официального одобрения, Moon World Resorts Inc планирует построить подобные курорты на лунную тематику по всему миру, в том числе в Лас-Вегасе. Проект предполагает наличие 10 миллионов посетителей в год.