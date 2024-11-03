В Дубае построят небоскреб в ширину в одну квартиру

Опубликовано 03 ноября 2024, 11:151 мин.
В Дубае построят небоскреб в ширину в одну квартируСамый тонкий и роскошный
В Дубае ведется строительство удивительно тонкого небоскреба Muraba Veil, который достигнет высоты 380 метров при ширине всего 22,5 метра. Дизайн небоскреба разработан победителем премии Притцкера, архитектурной фирмой RCR Arquitectes, и вдохновлен традиционной арабской архитектурой. Здание будет обернуто в пористую сетку из нержавеющей стали в стиле Машрабия, чтобы смягчить воздействие жесткого дубайского солнца.
© Muraba
Muraba Veil будет состоять из 73 этажей и вмещать 131 роскошную резиденцию, начиная с двух до пяти спален, с ценами от 18,000,000 AED (примерно 4.9 миллиона долларов). Каждая квартира займет всю ширину небоскреба, предлагая беспрепятственный вид на горизонт Дубая и «бесшовное соединение внутреннего и наружного пространства».
Жители смогут наслаждаться множеством удобств, включая ресторан, художественную галерею, кинотеатр, амфитеатр и подземный спа-салон.