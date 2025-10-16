В Дубае представили первый российский цезиевый стандарт частоты и времени

ЦСЧВ-2021 генерирует стабильные сигналы, которые используются для точной настройки и поверки телекоммуникационного оборудования. В его атомно-лучевой трубке применяется цезий-133 — единственный стабильный изотоп элемента. По характеристикам прибор не уступает мировым аналогам. Срок службы — не менее десяти лет.

Разработка выполнена НПП «Исток» им. Шокина, входящим в состав «Росэл». Все ключевые компоненты производятся на предприятии в России.

На выставке также показаны сервисные маршрутизаторы корпоративного класса с полностью российским программным обеспечением.