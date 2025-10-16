В Дубае представили первый российский цезиевый стандарт частоты и времени

Опубликовано 16 октября 2025, 15:151 мин.
В Дубае представили первый российский цезиевый стандарт частоты и времениНе подскажите, который час?
Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех впервые показал на международной выставке GITEX Global 2025 в Дубае цезиевый стандарт частоты и времени-2021 (ЦСЧВ-2021). Прибор предназначен для сверхточной синхронизации связи, а также работы центров обработки данных, навигационных и космических систем. Полезен он будет и для научных исследований.
ЦСЧВ-2021 генерирует стабильные сигналы, которые используются для точной настройки и поверки телекоммуникационного оборудования. В его атомно-лучевой трубке применяется цезий-133 — единственный стабильный изотоп элемента. По характеристикам прибор не уступает мировым аналогам. Срок службы — не менее десяти лет.
Разработка выполнена НПП «Исток» им. Шокина, входящим в состав «Росэл». Все ключевые компоненты производятся на предприятии в России.
На выставке также показаны сервисные маршрутизаторы корпоративного класса с полностью российским программным обеспечением.