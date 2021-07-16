В двигателях американских истребителей F-35 нашли неполадки

Неполадки есть не только в самолётах американских военно-воздушных сил, но и в тех, что находятся в эксплуатации у союзников.

Генерал-лейтенант считает, что причиной неполадок мог стать износ теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин силовой установки. Он говорит, что произошла «неожиданная деградация» сплава силиката кальция, магния и алюминия.

«РИА Новости» напоминает, что на вооружении ВВС США стоят 283 истребителя F-35. США потратили почти $400 млрд на разработку этого самолёта.

Ранее эксперты заявили, что Россия создаёт перспективный истребитель, который станет конкурентом американскому F-35.