В Египте нашли более 100 древних саркофагов с мумиями

Как пишет «РИА Новости», закрытые саркофаги относятся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры). Даже 100 гробов — это лишь один процент от общего числа артефактов в исследованном регионе.

Найденные артефакты раздадут четырём музеям Египта. Особенность саркофагов в том, что они сделаны из местной древесины. Это означает, что в древности существовала какая-то мастерская по производству саркофагов. Её намерены найти в 2021 году.

Учёные также с помощью рентгена показали содержимое одного из гробов. Там лежал мужчина ростом около 165 сантиметров.