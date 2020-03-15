В электрокарах нашли неожиданный источник загрязнения воздуха

В целом, обнаруженный специалистами источник загрязнения касается всех автомобилей. Потому что связан он с покрышками.

Эксперты увидели, что основным источником вредных веществ в воздухе при работе автомобиля являются выбросы, не связанные с выхлопными газами (non-exhaust emissions, или NEE). Так на одном километре пути выбрасывается примерно 4,5 мг углекислого газа. А вот уровень NEE составляет 5,8 г.

Исследователи рассказали, что если на машине установлены недорогие шины, не соблюдён уровень давления в покрышках, а сам автомобиль является внедорожником или электромобилем, то ситуация только ухудшается.