В электромобили начнут устанавливать Android

Точнее на конфигурации Android Automotive OS. Данная система поддерживает голосового помощника Google Assistant, навигатор Google Maps и другие сервисы. С помощью ассистента можно будет менять температуру в салоне, выбирать пункт назначения, включать музыку и отвечать на сообщения.

Все приложения, доступные для Android Automotive OS, можно будет найти в магазине Google Play. Обновления будут приходить «по воздуху».

Стоит отметить, что все предыдущие автомобили Volvo работали на собственном программном обеспечении Sensus. Оболочка Android Automotive OS будет похожа на интерфейс этой системы.

Электромобиль XC40 будет презентован уже 16 октября.