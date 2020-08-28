В эпоху Средневековья люди повально страдали от червей-паразитов

Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит гельминтозы к забытым болезням. Но когда-то они были обычным делом для людей. Исследователи изучили 589 образцов захоронений, датированных между 680 и 1700 годом. Образцы брали из тазовой части скелетов. Во всех были обнаружены нематоды Ascaris spp и Trichuris trichiura. В некоторых образцах нашли цестод Diphyllobothrium latum и Taenia spp. Они могут появиться в теле человека из-за плохой термообработки красного мяса и пресноводной рыбы.

Учёные сделали вывод, что до 25,6% населения были заражены нематодами Trichuris trichiura, а до 42,9% — аскаридами (Ascaris spp).