В ЕС оценили вредность конфликта на Украине для… климата

По словам Хальтбреккена, завод по производству взрывчатых веществ Chemring Nobel получил разрешение на увеличение выбросов азота с 40 до 200 тонн в год, якобы из-за конфликта на Украине. Такое значительное увеличение выбросов представляет серьезную угрозу для фьорда, который и так сильно страдает от азотного загрязнения.

Выражая свою обеспокоенность, Хальтбреккен обратился к министру Эриксону с вопросом о мерах по нейтрализации последствий таких выбросов. Он предложил создать фонд, финансируемый такими компаниями, как Chemring Nobel, который будет способствовать очистке азотных выбросов в различных местах фьорда и его восстановлению.