В ЕС смягчили правила по съёмным батареям в смарт-часах и наушниках

Европейская комиссия разрешила не применять его к так части устройств. В этот список попали наушники-вкладыши, фитнес-браслеты, умные очки, смарт-часы, а также уличные беспроводные колонки. Все эти гаджеты часто контактируют с водой, и съёмная батарея могла бы нарушить их герметичность.

Для очень маленьких устройств тоже сделали послабление. Если гаджет настолько крошечный, а детали внутри упакованы так плотно, что пользователь может случайно повредить батарею при замене, то менять батарею разрешено только в мастерской.

Для смартфонов тоже есть исключение: если телефон защищён от воды и пыли по стандарту IP67 и его батарея сохраняет не менее 83% ёмкости после 500 циклов зарядки (или 80% после 1000 циклов), то производитель может не делать аккумулятор съёмным для пользователя.