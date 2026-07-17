Наука и технологии
Опубликовано 17 июля 2026, 16:37
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В ЕС смягчили правила по съёмным батареям в смарт-часах и наушниках

Им они не нужны будут
С февраля 2027 года в Евросоюзе вступают в силу строгие требования к батареям в электронике. Производителям придётся делать аккумуляторы такими, чтобы пользователь мог заменить их самостоятельно. Однако у этого правила появились оговорки.
В ЕС смягчили правила по съёмным батареям в смарт-часах и наушниках

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Европейская комиссия разрешила не применять его к так части устройств. В этот список попали наушники-вкладыши, фитнес-браслеты, умные очки, смарт-часы, а также уличные беспроводные колонки. Все эти гаджеты часто контактируют с водой, и съёмная батарея могла бы нарушить их герметичность.

Для очень маленьких устройств тоже сделали послабление. Если гаджет настолько крошечный, а детали внутри упакованы так плотно, что пользователь может случайно повредить батарею при замене, то менять батарею разрешено только в мастерской.

Для смартфонов тоже есть исключение: если телефон защищён от воды и пыли по стандарту IP67 и его батарея сохраняет не менее 83% ёмкости после 500 циклов зарядки (или 80% после 1000 циклов), то производитель может не делать аккумулятор съёмным для пользователя.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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