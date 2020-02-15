В Эстонии оценили военную угрозу России

Специалисты службы насчитали в примыкающих регионах 170 танков, 1150 боевых машин, 180 самоходных гаубиц, 80 реактивных систем залпового огня и 24 баллистических ракетных комплекса малой дальности.

В разведке считают, что российские «Искандеры», расположенные в 120 километрах от границы с Эстонией и в 45 километрах от границы с Литвой, являются угрозой России для территории балтийских государств с двух направлений.

В службе отметили, что у НАТО нет сопоставимых ракетных систем нигде в Европе. Доклад также содержит информацию о том, что Россия, несмотря на санкции, продолжает получать западные военные технологии.