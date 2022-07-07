В эти ботинки встроены гидравлические поршни

Адаптивная система защиты голеностопа Betterguards занимает важнейшее место в ботинке Ascent, во время обычных движений вы даже не почувствуете разницу с обычной обувью, по крайней мере так говорят нам производители. А как только происходит достаточно резкое движение (например, если вы споткнулись или камень, на который вы наступили, решил уйти у вас из-под ног) гидравлика Betterguards мгновенно застывает, стабилизируя лодыжку и предотвращая травматический изгиб.