В эти ботинки встроены гидравлические поршни

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В эти ботинки встроены гидравлические поршниТеперь ногу в походе точно не подвернешь
Ботинок Ascent от немецкого стартапа Terrein поможет вам увереннее “стоять на ногах”. Потому что внутри этой обуви скрыт стабилизирующий голеностоп поршень, который застывает при резких движениях, которые вполне могли бы стать причиной вывиха лодыжки.
Адаптивная система защиты голеностопа Betterguards занимает важнейшее место в ботинке Ascent, во время обычных движений вы даже не почувствуете разницу с обычной обувью, по крайней мере так говорят нам производители. А как только происходит достаточно резкое движение (например, если вы споткнулись или камень, на который вы наступили, решил уйти у вас из-под ног) гидравлика Betterguards мгновенно застывает, стабилизируя лодыжку и предотвращая травматический изгиб.
Ботинки Ascent будут выпускаться как в мужском, так и в женском вариантах, цена и дата начала продаж неизвестна.