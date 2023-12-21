В этом году ученые несколько раз добивались успеха в ядерном синтезе: получено больше, чем затрачено

Ученые NIF используют около 200 лазеров, направленных на гранулу водородного топлива внутри алмазной капсулы, что приводит к быстрой серии взрывов. Получаемая в результате энергия хоть и мала, но значительна — в последнем июльском эксперименте было получено рекордное количество энергии — 3,88 мегаджоуля при мощности лазера в 2 мегаджоуля. Этот успех подчеркивает потенциал лазера в решении глобального климатического кризиса, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

Хотя полученной энергии еще недостаточно для широкого использования, последовательное воспроизведение энергии термоядерного синтеза на уровне нескольких мегаджоулей — важнейший шаг вперед. Теперь внимание должно быть сосредоточено на расширении масштабов термоядерных проектов и снижении затрат.