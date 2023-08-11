В этом году военные РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова

По словам Лушникова, предприятие активно работает над вооружением экипажей самолетов, совершенствованием беспилотников, разработкой различных видов боеприпасов. Основное внимание при модернизации уделяется улучшению эргономических и пользовательских качеств оружия.

Модификации призваны сделать выполнение задач военнослужащими более комфортным и эффективным. В рамках изменений был скорректирован переключатель трех режимов огня: убран режим двойного выстрела и введен двусторонний переключатель режима огня.

Модернизирован и прицельный прибор винтовки - теперь он имеет откидной прицел, позволяющий вести стрельбу с разных дистанций. Начало поставок намечено на вторую половину года после завершения необходимых испытаний и подготовки производства.