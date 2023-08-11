В этом году военные РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова

В этом году военные РФ получат усовершенствованный автомат КалашниковаЧто в нем изменили
По словам президента концерна «Калашников» Алана Лушникова, серийные поставки модернизированного автомата Калашникова АК-12 в Вооруженные Силы России начнутся уже в этом году. Его слова передают «Известия».
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По словам Лушникова, предприятие активно работает над вооружением экипажей самолетов, совершенствованием беспилотников, разработкой различных видов боеприпасов. Основное внимание при модернизации уделяется улучшению эргономических и пользовательских качеств оружия.
Модификации призваны сделать выполнение задач военнослужащими более комфортным и эффективным. В рамках изменений был скорректирован переключатель трех режимов огня: убран режим двойного выстрела и введен двусторонний переключатель режима огня.
Модернизирован и прицельный прибор винтовки - теперь он имеет откидной прицел, позволяющий вести стрельбу с разных дистанций. Начало поставок намечено на вторую половину года после завершения необходимых испытаний и подготовки производства.