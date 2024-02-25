В этот раз ни на кого не упал: европейский спутник совершил вход в атмосферу Земли

Управление по космическому мусору ЕКА вместе с другими международными организациями внимательно следило за процессом спуска в течение февраля. Они предоставляли оперативную информацию на своем веб-сайте, чтобы общественность могла следить за происходящим. Как и ожидалось, спутник распался на мелкие фрагменты из-за атмосферного сопротивления. Большинство этих фрагментов полностью сгорели, не достигнув земли.

Хотя некоторые мелкие части спутника могли достичь поверхности океана, ЕКА подтвердило, что эти фрагменты не представляют никакой угрозы, поскольку не содержат вредных веществ.

«Неконтролируемый возврат в атмосферу уже давно является распространенным и безопасным методом утилизации космических объектов по завершении их миссии», — заявил Тим Флорер, глава Управления ЕКА по космическому мусору. «Объекты такого же или большего размера, чем ERS-2, входят в атмосферу несколько раз в год».

Запущенный в 1995 году ERS-2 был самым современным спутником для наблюдения за Землей, разработанным Европой в то время.