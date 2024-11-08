В эту игру могут играть двое: Южная Корея запустила ракету в ответ на пуски КНДР

Учения включали сценарий удара по северокорейскому кораблю, с которого могла быть запущена ракета. Учения продемонстрировали «решимость» Южной Кореи противостоять угрозам Северной Кореи.

Администрация США ранее выразила обеспокоенность, отметив, что ракетные испытания КНДР угрожают «не только региональной стабильности, но и мировой безопасности». Госдепартамент США подтвердил, что тесно сотрудничает с союзниками и партнерами для «сдерживания агрессии Северной Кореи».