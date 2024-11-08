В эту игру могут играть двое: Южная Корея запустила ракету в ответ на пуски КНДР

Опубликовано 08 ноября 2024, 18:171 мин.
В эту игру могут играть двое: Южная Корея запустила ракету в ответ на пуски КНДРБаллистическую, между прочим
В ответ на недавние ракетные пуски Северной Кореи Южная запустила баллистическую ракету малой дальности в акватории Желтого моря, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство Yonhap. Речь идет о ракете «Хёнму-2», запущенной в ходе учений в уезде Тхэан, примерно в 108 км от Сеула.
Учения включали сценарий удара по северокорейскому кораблю, с которого могла быть запущена ракета. Учения продемонстрировали «решимость» Южной Кореи противостоять угрозам Северной Кореи.
Администрация США ранее выразила обеспокоенность, отметив, что ракетные испытания КНДР угрожают «не только региональной стабильности, но и мировой безопасности». Госдепартамент США подтвердил, что тесно сотрудничает с союзниками и партнерами для «сдерживания агрессии Северной Кореи».